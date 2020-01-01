ABD asker gönderdi, Bağdat’taki elçiliği önündeki göstericiler çekildi; takviye asker de gönderilecek

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde Amerika’nın Irak’ta Şii milislere ait hedefleri vurmasını protesto eden milis grupları ve destekçilerinin tamamı elçilik binasının bulunduğu bölgeden çekildi. ABD de bölgeye 750 takviye asker gönderiyor.

Göstericilerin kapısını ateşe verdiği Bağdat’taki ABD büyükelçiliği. Fotoğraflar: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD’nin, büyükelçiliğin güvenliğini sağlamak üzere takviye asker göndermesinin ve İran’ı hedef alan sert mesajlar vermesinin ardından, Irak ordusu tüm protestocuların çekildiğini, çadırların kaldırıldığını ve Irak güvenlik güçlerinin de büyükelçiliğin bulunduğu bölgeyi tamamen emniyete aldığını açıkladı.

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ABD, Bağdat büyükelçiliği çevresine ek asker sevkiyatına, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünden başladı.

Şii milislerin şemsiye örgütü konumundaki Halk Seferberlik Güçleri (Haşd-i Şabi), göstericilerin mesajının gerekli yerlere ulaştığını savunarak, destekçilerine ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgeden çekilmeleri çağrısında bulunmuştu. Öğleden sonra, çoğu protestocunun çağrıya uyduğu gözlemlendi. Irak ordusuna göre akşam saatleri itibarıyla da protestocuların tamamı bölgeden ayrıldı.

Bağdat’taki büyükelçilikte göstericilere müdahale eden ABD askerleri.

Öte yandan, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, bütün konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını ve ileriye dönük bütün randevuların da iptal edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak krizine odaklanmak amacıyla, Ukrayna ziyaretini erteledi.