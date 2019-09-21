ABD, Aramco saldırılarının ardından Suudi Arabistan’a asker gönderecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından ülkeye asker göndereceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’de yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Esper ‘Suudi Arabistan’a askeri birlik gönderileceğini ve bu birliğin savunma amaçlı bir birlik olacağını’ söyledi.

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“Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD’nin desteğini istedi. Gönderilen kuvvetler hafa ve füze savunmaya odaklanacak ve ABD iki ülkeye de askeri mühimmat gönderimini hızlandıracak” diye konuşan Esper, kaç asker gönderileceğine ilişkin ise herhangi bir detay vermedi.

Hem ABD hem de Suudi yetkililerin Aramco’nun iki petrol tesisine yapılan saldırıların İran tarafından gerçekleştiğini öne sürmesinin ardından, Yemen’deki İran destekli Hutiler Aramco tesislerine yapılan saldırıları üstlenmişti. İran ise bu saldırıyla bir ilgisi olduğunu yalanladı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı İran’ın gerçekleştirdiğini vurgulayarak İran’a saldırı seçeneklerini değerlendirmiş, sonrasında ise İran Merkez Bankası’nı yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.