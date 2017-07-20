ABD, Anadolu Ajansı’nı Ankara’ya şikayet etti: Askerlerimiz tehlikeye atıldı

ABD, Anadolu Ajansı’nın Suriye’de konuşlu Amerikan güçlerinin bulunduğu yerleri açıklamasının askerlerini tehlikeye soktuğunu ve rahatsızlığın Türkiye’ye iletildiğini açıkladı.
Anadolu Ajansı, salı günü ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde asker konuşlandırdığı 10 noktanın adlarını ve bazılarında bulunan ABD ve Fransız askerlerinin sayısını yayınlamıştı.
Reuters’in haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, “Hassas askeri bilgilerin yayınlanması koalisyon güçlerini lüzumsuz tehlikeye atmakta ve IŞİD’i yenilgiye uğratma çabalarını aksatma potansiyeli taşımaktadır” dedi.
“Bu habere katkıda bulunan kaynakları bağımsız olarak teyit edemesek de, bir NATO müttefikin yetkililerinin hassas bilgileri açıklayarak askerlerimizi kasten tehlikeye atması bizde büyük endişe yaratır” diyen Pahon, ABD’nin kaygılarını Türkiye’ye ilettiğini belirtti.