ABD ‘ağız değiştirdi’: ‘YPG’ye silah yardımı’ Rakka’dan sonra da devam edecek 

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD kontrolündeki Rakka’nın geri alınmasından sonra da YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) silah sağlamayı sürdüreceklerini açıkladı.
Almanya yolunda gazetecilere konuşan Mattis, YPG’nin Rakka’yı IŞİD’den almasının ardından da silah ve teçhizat yardımı gerekeceğini söyledi.
Mattis, SDG’ye verilen silahların geri alınmasına ilişkin Türkiye’ye verilen sözün hayata geçirilmesinin, bir sonraki görevin yeri ve zamanına bağlı olduğunu dile getirdi.
‘Elimizden geleni yapacağız’
ABD savunma bakanı, bütün silahların geri alınıp alınmayacağına dair soruyu ise “Elimizden geleni yapacağız” diye yanıtladı.
Mattis, geçen haftalarda mevkidaşı Fikri Işık’a gönderdiği mektupta IŞİD’le mücadelede YPG’yle işbirliğinin zorunlu olduğunu belirtirken, savaşın sona ermesinin ardından silahların geri alınacağını dile getirmişti.
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