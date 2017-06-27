Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

ABD ‘ağız değiştirdi’: ‘YPG’ye silah yardımı’ Rakka’dan sonra da devam edecek 


 

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD kontrolündeki Rakka’nın geri alınmasından sonra da YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) silah sağlamayı sürdüreceklerini açıkladı.

Fotoğraf: REUTERS/Toru Hanai

Almanya yolunda gazetecilere konuşan Mattis, YPG’nin Rakka’yı IŞİD’den almasının ardından da silah ve teçhizat yardımı gerekeceğini söyledi.

Mattis, SDG’ye verilen silahların geri alınmasına ilişkin Türkiye’ye verilen sözün hayata geçirilmesinin, bir sonraki görevin yeri ve zamanına bağlı olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters

‘Elimizden geleni yapacağız’

ABD savunma bakanı, bütün silahların geri alınıp alınmayacağına dair soruyu ise “Elimizden geleni yapacağız” diye yanıtladı.

Mattis, geçen haftalarda mevkidaşı Fikri Işık’a gönderdiği mektupta IŞİD’le mücadelede YPG’yle işbirliğinin zorunlu olduğunu belirtirken, savaşın sona ermesinin ardından silahların geri alınacağını dile getirmişti.

Bakan Işık’a göre YPG’ye silah ‘başlı başına kriz’: Olumsuz sonuçları dünyayı etkiler

PYD lideri Müslim’den ‘güvence’: ABD’den alınan hiçbir silah PKK’ya geçmeyecek

Trump, Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesi kararını onayladı

Ankara’dan ABD’nin YPG’ye silah yardımı kararına ilk tepki: Yanlıştan dönülsün

Erdoğan’dan ‘YPG’ye silah’ tepkisi: Umarım ben ABD’ye gitmeden yanlıştan dönülür

PYD lideri Müslim’e göre ABD’nin Kürtlere silah vermesi doğal: Bekliyorduk

 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...