ABD ağırlığını artırıyor: DSG’ye destek için deniz piyadeleri Suriye’de

IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya operasyon için geri sayım yapılırken ABD’nin Halk Savunma Birlikleri (YPG) öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) topçu desteği sağlaması için deniz piyadelerini Suriye’ye gönderdiği bildirildi.

DSG’nin Deyr ez Zor ile Rakka arasındaki yolu da almasıyla kasım ayından beri daraltılan çember kapatılmış, Rakka kuşatması tamamlanmıştı. Türkiye YPG bağlantısı nedeniyle DSG’nin operasyonda kara gücü olarak yer almasına karşı çıksa da, ABD şu zamana kadar yapılan açıklamalarla Kürtlerin sahada görev alacağını sık sık vurguladı.

Washington Post duyurdu

Operasyon yaklaşırken, ABD basınında bölgeye asker ve mühimmat sevkiyatına ilişkin haberler dikkat çekti. Buna göre daha önce DSG’ye zırhlı araç temin eden ABD, şimdi de deniz piyadelerini Rakka operasyonunda topçu desteği sağlamak için Suriye’ye gönderdi.

Sevkiyatı duyuran Washington Post’un haberinde, ABD’nin bu hamleyle, daha önce yerel güçlere özel harekat birliklerinin verdiği eğitim ve danışma desteğinin dışında aktif olarak ağır silahlı kuvvetlerle de sahadaki konumunu yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Musul kuşatması örnek alındı

Haberde, Suriye’ye gönderilen birlikler hakkında detaylar da verildi. Başkan Donald Trump’ın Rakka operasyonunu değerlendirdiği sırada başlatılan sevkiyatın özel harekat komandoları, saldırı helikopterleri ve 155mm top mermisi fırlatan M777 tipi obüsleri içerdiği aktarıldı.

Buna göre 11’inci Deniz Piyadesi Seferi Birliği’ne bağlı güçler, ekim ayında San Diego’dan gemilerle ayrıldı. Kuveyt’e varan birlikler, daha sonra Suriye’ye gönderildi. Haberde, ABD’nin Musul kuşatmasında, kentin yakınında yerel kuvvetlere destek için askeri kamp kurulmasıyla benzer bir strateji izlendiği kaydedildi.

Washington Post, bu bilgileri operasyonun hassasiyeti nedeniyle ismini vermeyen güvenlik kaynaklarına dayandırdı.

Öte yandan haberde, birliklerin gönderilmesinin Trump’ın talebi olmadığı, sevkiyatın bir süredir devam eden çalışmaların sonucu olduğu kaydedildi.

AP ve Reuters: Bine yakın asker gönderilebilir

Associated Press’in haberindeyse, birkaç yüz deniz piyadesinin Suriye’ye gönderildiği ve yerel güçlere destek sağlamak için konuşlandırıldığı belirtildi. Haberde bir savunma bakanlığı yetkilisinin gerekirse Kuveyt’e binden az olmak üzere yüzlerce askeri göndermeye hazırlandığını söylediği de aktarıldı. Aynı bilgiler Reuters’a sızdırılan haberde de yer aldı.

Buzzfeed sayı verdi: 300 piyade

Buzzfeed’de yer alan haberdeyse, Suriye’ye gönderilen deniz piyadelerinin sayısının 300 olduğu söylendi. Haberde Washington Post’un da aktardığı gibi piyadelerin 11’inci Deniz Piyade Seferi Birliği’nden gönderildiği, haftalar önce Kuveyt’e konuşlanıp ardından Suriye’ye çarşamba günü hareket ettiği belirtildi.

Haberde, askeri güçlerin Rakka’nın 25 km kuzeyinde konuşlanacağı kaydedildi. Buzzfeed, son sevkiyatın şu zamana kadar IŞİD’le mücadelede gerçekleştirilen en büyük sevkiyat olduğunu kaydetti.