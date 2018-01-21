ABD tekrarladı: Afrin alanımız değil, IŞİD’le mücadeleye odaklandık

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Afrin’in ABD için bir operasyon alanı olmadığını söylerken, Rusya ABD askerlerinin ülkede kalmaması gerektiğini bildirdi.

Gazetecilere konuşan Votel, Türkiye’nin kendilerine Menbiç’le ilgili bir operasyondan bahsetmediğini belirterek Afrin’e değindi.

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CENTCOM komutanı, Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları olmadığını söylerken, “Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz” dedi.

Votel, Türkiye’nin amacını bilmediğini, ancak söz konusu Afrin operasyonunun IŞİD’le mücadele bakımından yapacağı etki konusunda kaygı duyduklarını ifade ederek, “IŞİD’le Suriye’deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

ABD öncülüğünde Suriye’de operasyon yapan koalisyonun sözcüleri de daha önce Afrin’in operasyon alanları olmadığını söylemişti.

Rusya: İzin yoksa ABD de yok

Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de Suriye yönetimi izin vermeden ABD askerlerinin Suriye’de kalma hakkının olmadığını söyledi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’ye konuşan Lavrentyev, “Yaklaşımımız tamamen bellidir. Ülke yönetiminin izni vermemesi halinde Amerikalı askeri birlikleri egemen devletin topraklarında kalmamalı” dedi.