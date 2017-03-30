ABD’nin izahatı Bozdağ’ı tatmin etmedi: Birileri Adil Öksüz’ü Türkiye’de saklıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD’nin darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz’le ilgili açıklamasını tatmin edici bulmadığını belirterek, ‘birileri’nin Öksüz’ü Türkiye’de sakladığını düşündüğünü söyledi.

Gülen Cemaati’nin ‘hava kuvvetleri imamı‘ olduğu öne sürülen Öksüz, darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamamıştı.

Öksüz’ün darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlerine yönelik iddianameyle ilgili açıklama yapan Ankara başsavcılığı şu ifadelere yer vermişti: “21 Temmuz 2016 tarihinde, saat 10.22’de ABD İstanbul başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan Adil Öksüz’ün cep telefonunun arandığına dair kayıt var.”

ABD büyükelçiliği, Öksüz’ün ABD vizesinin iptal edildiğini bildirmek için arandığını belirtmişti.

Bozdağ: ABD’nin açıklamasından tatmin olmadım

A Haber’e konuşan Bozdağ, darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu belirtilen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’le ilgili kaygılarını ABD’ye ilettiğini ancak dönüş yapılmadığını kaydederek, “Bence birileri Adil Öksüz’ü Türkiye’de saklıyor” dedi.

‘Halkbank yöneticisinin tutuklanması 17 Aralık’ın devamı’

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi işadamı Rıza Sarraf’la ilgili ABD’de yürütülen dava kapsamında tutuklanmasına da değinen Bozdağ, “17 Aralık’ta Türkiye’de yapılamayanın ABD’de yapılmasıdır” diye konuştu.

Bozdağ, kararı ‘tamamen siyasi’ diye niteleyip, ‘çok net şekilde FETÖ’nün yaptığı çalışmaların sonucu’ olarak yorumladı.