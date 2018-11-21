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Yaramazlara biraz batar!

ABD açık destek vermişti: Interpol’e Güney Koreli başkan

Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı’nın (Interpol) başkanlığına oyların üçte ikisini alan Güney Koreli Kim Jong-yang seçildi.

ABD’li siyasetçiler, seçimlerin favorilerilerinden Rus aday Alexandre Prokoptchouk’a oy verilmemesi için 192 ülkeye çağrı yapmıştı.

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Fotoğraf: Interpol

Kendisinden 29 Eylül’de haber alınamadığı için hakkında ‘kaybolduğu’ haberleri çıkan eski Interpol başkanı Çinli Meng Hongwei’nin, Çin tarafından uolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Hongwei daha sonra istifa ettiğini duyurmuştu.

Interpol’ün Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Güney Kore’den Kim Jong-yang Interpol Başkanı seçilmiştir” dendi.

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Dubai’deki genel kurulda oyların en az üçte ikisini toplayan Kim, 2020’ye kadar başkanlık görevini yürütecek.

Güney Koreli başkan, Çinli Meng’in tutuklanmasından sonra kurumun geçici başkanlığını yürütüyordu.

Rusya korkusu

Le Figaro’nun haberine göre, Interpol başkanlık yarışında ABD tarafından desteklenen Güney Koreli Kim Jong-yang’ın en büyük rakibi  Rusya’dan Alexandre Prokoptchouk’dı.

Britanyalı The Times gazetesi, geçen hafta Britanyalı yetkililere dayandırdığı haberinde Prokoptchouk’un favori aday olarak görülmesine rağmen, Interpol’ün Moskova yönetimi altına gireceği endişesiyle üye devletler oylarını Güney Koreli adaydan yana kullandı.

ABD’li dört senatör geçen pazartesi Rus adayın reddedilmesi için 192 ülkeye açık çağrı yapmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garett Marquis de Twitter’dan dün attığı mesajda “Son olayların gösterdiği gibi, Rus hükümeti siyasal muhaliflerini taciz etmek için INTERPOL’ün süreçlerini ihlal ediyor” demişti.

Öte yandan insan hakları savunucuları Çinli eski başkan Meng’in kurumun başına atanmasına şiddetle karşı çıkıyordu.

Uluslararası Af Örgütü, Çin’in uzun süredir Interpol’ü yurt dışındaki muhalifleri ve mültecileri tutuklamak için kullandığını savunuyor.

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