ABD açık destek vermişti: Interpol’e Güney Koreli başkan

Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı’nın (Interpol) başkanlığına oyların üçte ikisini alan Güney Koreli Kim Jong-yang seçildi.

ABD’li siyasetçiler, seçimlerin favorilerilerinden Rus aday Alexandre Prokoptchouk’a oy verilmemesi için 192 ülkeye çağrı yapmıştı.

Kendisinden 29 Eylül’de haber alınamadığı için hakkında ‘kaybolduğu’ haberleri çıkan eski Interpol başkanı Çinli Meng Hongwei’nin, Çin tarafından uolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Hongwei daha sonra istifa ettiğini duyurmuştu.

#BREAKING : Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf

Interpol’ün Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Güney Kore’den Kim Jong-yang Interpol Başkanı seçilmiştir” dendi.

Dubai’deki genel kurulda oyların en az üçte ikisini toplayan Kim, 2020’ye kadar başkanlık görevini yürütecek.

Güney Koreli başkan, Çinli Meng’in tutuklanmasından sonra kurumun geçici başkanlığını yürütüyordu.

Le Figaro’nun haberine göre, Interpol başkanlık yarışında ABD tarafından desteklenen Güney Koreli Kim Jong-yang’ın en büyük rakibi Rusya’dan Alexandre Prokoptchouk’dı.

Britanyalı The Times gazetesi, geçen hafta Britanyalı yetkililere dayandırdığı haberinde Prokoptchouk’un favori aday olarak görülmesine rağmen, Interpol’ün Moskova yönetimi altına gireceği endişesiyle üye devletler oylarını Güney Koreli adaydan yana kullandı.

ABD’li dört senatör geçen pazartesi Rus adayın reddedilmesi için 192 ülkeye açık çağrı yapmıştı.

The United States strongly endorses Kim Jong Yang, a South Korean member of the INTERPOL Executive Committee who is serving as Acting President. As recent events show, the Russian government abuses INTERPOL’s processes to harass its political opponents. (1/2)

