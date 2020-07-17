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Yaramazlara biraz batar!

ABD 77 binden fazla vakayla rekor günlük artış bildirdi

ABD, 77 binden fazla corona virüsü vakası bildirerek günlük artışta rekor sayıyı kaydetti. Reuters hesaplamasına göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’e yaklaştı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’de salgın nedeniyle dün 969 kişi hayatını kaybetti. Bu 10 Haziran’dan beri en yüksek sayı.

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Florida, Güney Karolina ve Teksas eyaletleri dün hayatını kaybedenlerin sayısında en yüksek günlük artışı bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 138 bin’i geçerken, uzmanlar son zamanlardaki vaka artışlarıyla bu rakamın yükseleceği ve hastaneye yatırılan insan sayısının pek çok eyalette artacağı konusunda uyarıyor.

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