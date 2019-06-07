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Yaramazlara biraz batar!

ABD: 31 Temmuz’a kadar S-400 alınırsa F-35 programı tamamen iptal edilecek

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta, Türkiye’nin, 31 Temmuz’a kadar S-400 alması halinde, F-35 programının ‘tamamen iptal edileceğini’ bildirdi. Shanahan ayrıca, Türkiye’nin, ABD’ye eğitim için gönderdiği 42 F-35 savaş uçağı pilotu ve personelinin de, 31 Temmuz’a kadar ülkeden ayrılmalarını istedi.

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

Foreign Policy’nin haberine göre, Shanahan, 6 Haziran’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta, Türkiye ile ortak olarak yürütülen F-35 savaş uçağı programının 31 Temmuz 2019 itibarıyla durdurulduğunu bildirdi. Patrick Shanahan, bu kapsamda, Arizona’daki Luke ve Florida’daki Eglin hava üslerinde F-35 eğitimi alan toplam 42 Türk savaş uçağı pilotu ve (yer bakım) personelinin de söz konusu tarihe kadar bu üslerden ayrılmalarını istedi.

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Mektupta, Türkiye’nin 31 Temmuz’dan önce S-400 füze sistemlerini satın alması durumunda, söz konusu ‘ağır işleyen ve tartışmalı programın’ (F-35 savaş uçağı programı) ‘tamamen iptal edileceği’ de ifade edildi.

Foreign Policy, Shanahan’ın Hulusi Akar’a gönderdiği söz konusu resmi mektubun, iki ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi tarafından doğrulandığını da belirtti.

Öte yandan Reuters, ABD’nin, F-35 uçaklarında eğitim alması için Türkiye’den şu anda ABD’de bulunanlar dışında yeni pilot kabul edilmemesine karar verdiğini bildirdi. Adlarının açıklanmasını istemeyen ABD’li iki yetkili, Reuters’a yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 satın alma planından vazgeçmesi halinde karardan geri dönülebileceğini belirtti. ABD’li yetkililer kararın, Türkiye’nin ABD’ye bundan sonra göndereceği pilot ve bakım personeli için geçerli olduğunu ifade etti.

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Türkiye’nin Rusya’dan alacağını açıkladığı S-400 füzeleri ABD-Türkiye ilişkilerinde sorun yaratmaya devam ediyor. ABD, füzelerin Türkiye’nin en az 100 tane alacağını açıkladığı F-35 uçakları için tehlike yaratacağını söylerken, Türkiye Rusya’dan silah alım planında şu ana kadar geri adım atmadı.

Türkiye’nin iki silaha birden sahip olamayacağını daha önce belirten ABD, bugüne kadar Türkiye’nin askeri personelini F-35 için eğitim çalışmalarını askıya alma kararını almaktan kaçınmıştı.

Türkiye’nin hali hazırda Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde bulunan pilot ve bakım personeline verilen eğitimin durdurulması gibi bir karar ise henüz alınmadı. Reuters geçen hafta ABD’nin bu kararı da değerlendirdiğini bildirmişti.

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