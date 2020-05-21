ABD, 300 milyon doz sipariş ettiği aşıya 1.2 milyar dolar ödeyecek

ABD 300 milyon doz sipariş ettiği Covid-19 aşısı için 1.2 milyar dolar ödeyecek.

Fotoğraf: Oxford Üniversitesi

ABD hükümeti, Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ve ilaç şirketi AstraZeneca ile birlikte çalıştığı Covid-19 aşısından 300 milyon doz sipariş ettiğini duyurmuştu.

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AA’nın haberine göre, 1.2 milyar dolarlık anlaşma yapan ABD hükümeti, aşıların ekim ayının başında hazır olabileceğini belirtti.

‘İnsanlar üzerinde deneniyor’

Oxford Üniversitesi’nin elinde birden fazla aşı modelinin bulunduğu ve şu an insanlar üzerinde deneniyor.

AstraZeneca’nın yanı sıra Oxford Üniversitesi ile iş yapan Pfizer ve Moderna ilaç firmalarının da aşının üretimi ve dağıtımında rol alacak.

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Söz konusu firmalar, salgın esnasında bulunan aşıların satışından kazanç sağlamayacak ve aşıyı üretim maliyetine satacak.