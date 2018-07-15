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Yaramazlara biraz batar!

ABD: 15 Temmuz, özgürlüklerin gerekliliğine dair çarpıcı bir hatırlatma

 

ABD, darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, 15 Temmuz’un demokrasi ve özgürlükler açısında bir hatırlatma olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert imzalı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde 250 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

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ABD’nin Türkiye’deki demokrasi kurumlarının yanında olduğu vurgulanan açıklamada “Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır” dendi.

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