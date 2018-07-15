ABD: 15 Temmuz, özgürlüklerin gerekliliğine dair çarpıcı bir hatırlatma

ABD, darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, 15 Temmuz’un demokrasi ve özgürlükler açısında bir hatırlatma olduğunu bildirdi.

Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert imzalı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde 250 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

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ABD’nin Türkiye’deki demokrasi kurumlarının yanında olduğu vurgulanan açıklamada “Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır” dendi.