Abbas Güçlü: Erdoğan, defalarca, çocuklarımızı şu sınav belasından kurtarın demedi mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sınavda başarılı olan öğrencilere müjde vermiş!

Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı konuşmada, sosyal yardım icraatlarına büyük bir hızla devam edildiğini belirterek, Şartlı Eğitim Yardımı çerçevesinde, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10’a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız” diye konuştu.

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Ne güzel destek diye alkışlamak gerekiyor. Ama aynı hükümet, sınavların kaldırılması için çaba harcamıyor muydu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, defalarca, çocuklarımızı şu sınav belasından kurtarın demedi mi? Peki, o zaman bu teşvik neyin nesi, bazen Ankara’yı anlamak gerçekten mümkün değil!..

Kurumlar arası koordinasyon işte böylesi zamanlar için çok önemli.

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Birinin frenlemeye çalıştığı sisteme diğeri gaz verirse, işin içinden çıkılmaz hale gelinir ki bu, kafa karışıklığından başka bir yarar sağlamaz!..

Abbas Güçlü’nün yazısı