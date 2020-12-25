Abbas Güçlü: Yüz yüze sınavlar büyük bir riske davetiye çıkarıyor

Yapmış olmak için sınav yapılmamalı. Hele ki şu günlerde!

MEB, dört günlük sokağa çıkma yasağından hemen sonra, karne notu için ülke genelinde yüz yüze sınavlar yaparak büyük bir riske davetiye çıkartıyor.

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Peki, bu konuyu her yönüyle yeterince düşündük mü, araştırdık mı?

Örneğin yaz aylarında yapılan LGS, YKS ve diğer sınavların pandemiye bir etkisi oldu mu? Bilim Kurulu bu konuda ne diyor?

Sınavlar ille de yapılacaksa, sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde yapılamaz mı?

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Risk söz konusu olduğu için, dört gün sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra, yüz yüze sınav ne kadar doğru?..

Tam da ülkemizde vaka sayıları azalırken ve mutasyona uğramış yeni virüs dünyada kol gezerken, milyonlarca öğrenciyi sokağa dökmek ne kadar mantıklı?

Abbas Güçlü’nün yazısı