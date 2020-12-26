Abbas Güçlü: Yüz yüze, hibrit, online derken öğrenciler eğitimden hepten soğudu!

Veli, öğrenci ve öğretmen olmak zordu ama böylesi bir dönemde sanki çok daha zor!

Gün geçmiyor ki yeni alınan bir karar çöpe atılıp, bir yenisi getirilmesin.

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Okullar açık olsaydı, emin olun bu kadar yorucu ve riskli olmazdı.

Uzaktan, yüz yüze, hibrit, online derken öğrenciler eğitimden hepten soğudu!

Taşların tekrar yerli yerine oturması çok uzun zaman alacaktır!..

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MEB dün güne hızlı başladı. Sabahın erken saatlerinde aldığı kararlarla güne damgasını vurdu.

4 Ocak’ta başlayacak yüz yüze sınavlar iptal edildi, özel okullara devlet yardımı, kaldığı yerden devam edecek!

Abbas Güçlü’nün yazısı