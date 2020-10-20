Abbas Güçlü: Yüz yüze eğitim yapılıyor mu yoksa yapılıyor gibi mi gösteriliyor?

En önemli eksiğimiz, moral ve motivasyon!..

Yüz yüze eğitim yapılıyor mu yoksa yapılıyor gibi mi gösteriliyor?

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Uzaktan eğitimde, çok mu başarılıyız yoksa daha yolun başında mıyız?

Hibrit eğitim doğru işliyor mu yoksa dengeler hâlâ kurulabilmiş değil mi?

Teknolojik altyapı, erişilebilirlik ve tablet dağıtımında hedeflenen seviyeye gelebildik mi yoksa hâlâ varsayımlar üzerinden mi konuşuyoruz?

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(…)Okullarımız pandemi ve yoğun kış koşullarına yeterince hazırlar mı yoksa sorunlar halının altına mı süpürülüyor?..

Veli, öğretmen, idareci ve öğrencilerin pek çoğu, ‘Sorulan ya da sorulacak daha o kadar çok soru var ki çoğu dilimizin ucuna kadar geliyor, soramıyoruz’ modunda. Onları bir an önce rahatlatmalıyız ki zor kış koşullarına karşı çok daha mukavemetli olalım!

Abbas Güçlü’nün yazısı