Abbas Güçlü: Yüz yüze eğitim alanla almayana, LGS ve YKS’de aynı soruların sorulması ne kadar adil?

Görünen o ki okulların açılması ya da kapalı kalması noktasında da anlaşamıyoruz. Açılsın diyenlerin kadar karşı çıkanların da kendilerine göre haklı gerekçeleri var! İşte bu noktada, doğru olanı bilen ve yapacak olan MEB ve YÖK’tür!

Var oluş nedenleri de budur!

Reklam

Sessiz kaldıkları ya da yeterince inisiyatif kullanamadıkları için kafalar karmakarışık!

Bu kontrolsüzlük nedeniyle bir süre sonra başka tartışmalar yaşanacak!

Örneğin: Yüz yüze eğitim alanlar ile almayanlara, LGS ve YKS’de aynı soruların sorulması ne kadar adil olacak?..

Reklam

Ve asıl konu, öğrencilerin maske takması, okulların hijyenik olması, okulların açılması için yeterli mi?

Abbas Güçlü’nün yazısı