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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Yüz binlerce öğrencinin İstanbul’a akın ettiğini düşünün

Peki, üniversiteler açılma konusunda Ankara’dan bir talimat bekleme yerine kişisel inisiyatiflerini kullanabilecekler mi?

İsteyen ya da hazır olan üniversiteler, akademik takvimini ve nasıl bir yol haritası izleyeceğini, senato kararıyla açıklar mı?

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Keşke bunu yapabilseler.

İşte o zaman üniversite olurlar!..

Risk var mı?..

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Pandemi riski Avrupa’yı hatta dünyayı kasıp kavuruyor. Bizde de önemli gelişmeler var. Örneğin son bir ayda İstanbul’daki vaka sayısının yüzde 50 arttığı söyleniyor!

Bir anda, Türkiye’nin dört bir yanından yüz binlerce öğrencinin İstanbul’a akın ettiğini düşünün!

İyi mi olur, kötü mü?

Çok iyi sorgulanması gerekir.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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