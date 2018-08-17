Abbas Güçlü: YÖK ve ÖSYM gibi tartışmalı kurumlar da bu yeniden yapılanmanın dışında kalmayacak

ÖSYM, en önemli süreçte, başkansız kaldı!

Eski başkan, MEB için olmazsa, olmaz isimlerden biri miydi?

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Kesinlikle hayır.

Sanki açıkta kalmasın diye bakan yardımcılığına getirildi.

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Peki, ÖSYM’nin yeni patronu kim olacak?

Ya da özerklikten vazgeçilip, tekrar YÖK’ün çatısı altına mı girecek?

Söylenti çok ve bunları sona erdirmenin en iyi yolu, bu çok önemli makamın bir an önce doldurulmasıdır.

Hatta bu yapılmadan önce ÖSYM yeniden yapılandırılsa çok daha iyi olur.

Söz konusu operasyonu YÖK’ün istediği söyleniyor. Yekta Hoca umarız ki ne yaptığının fazlasıyla farkındadır ve her şey çok daha güzel olur.

Özetin özeti: Devlet yeniden yapılandırılırken, görünen o ki YÖK ve ÖSYM gibi tartışmalı kurumlar da bu yeniden yapılanmanın dışında kalmayacak!

Abbas Güçlü’nün yazısı