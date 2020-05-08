Abbas Güçlü: YÖK ‘ille de kalite’ diyordu ama tam tersini yapıyor!

YÖK, öğrenci sayısındaki Avrupa şampiyonluğumuzu açıklarken, keşke gerisini de getirseydi! Örneğin, bu öğrencilerin ne kadarı açık ve uzaktan öğretim yapıyor, ne kadarı liseden bozma meslek yüksekokullarında, kaçı apartman üniversitelerinde ve en önemlisi de ne kadarı mezun olduğunda iş buluyor!

İnsan gücü planlamasını bir türlü öğrenemedik, görünen o ki bu konuda en ufak bir çabamız da yok!

Reklam

Bugünkü YÖK yönetimi, ille de kalite diyordu ama tam tersini yapıyor!

Son gelişmelere bakıldığında, örneğin sınav süresinin uzatılıp, baraj puanının azaltılması kaliteyi daha da dibe vurdurmanın ve umut tacirliği yapmanın ötesinde ne işe yarayacak? Verdiğimiz diplomaların dünyanın her yerinde geçerliliği var mı?

Abbas Güçlü’nün yazısı