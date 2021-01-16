Abbas Güçlü: Yeni rektörün her söylemi çok yakından izleniyor; dikkatli olmasını öneririz

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü (BUİK), online yayınlanan Dinamik Gazete diye bir bülten çıkartıyor. Son sayısını rektörlük atamasıyla ilgili gelişmelere ayırmış ve bu çerçevede, dünyadaki iddialı üniversitelere nasıl rektör atandığını araştırmış.

(…) Özetin özeti: Yeni rektörün ilk 100 iddiası başta olmak üzere her söylemi, bizzat kendi üniversitesi tarafından çok yakından izleniyor. Bu konuda dikkatli hem de çok dikkatli olmasını öneririz. Boğaziçi Üniversitesi, sıradan bir üniversite değil!

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Abbas Güçlü’nün yazısı