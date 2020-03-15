Abbas Güçlü: Yasalara göre kayıp eğitim günleri telafi etmek gerekiyor

Yasalara göre, kayıp eğitim günlerinin telafi edilmesi gerekiyor.

Örneğin 12 yıllık zorunlu temel eğitim süresi 180 iş günü. Herhangi bir nedenle, 20 gün okula gidilmediyse, bu sürenin ya hafta sonu ya ara tatillerde ya da okullar kapandıktan sonra yaz tatilinde telafi edilmesi gerekiyor. Peki, bunu daha önceki facialar nedeniyle okullar tatil edildiğinde yaptık mı?

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Evet demek yanıltıcı olur. “Böylesine zor bir dönemde eğitim kimin umurunda ki” diyenler elbette çıkacaktır. Can pazarının yaşandığı bu süreçte, “Neden öyle düşünüyorsunuz?” demeye de hiçbirimizin hakkı yok.

Abbas Güçlü’nün yazısı