Abbas Güçlü: Veliler büyük kentlerde eve kapanmaktansa sarı yazı sonuna kadar yaşamayı tercih ediyor

Okulların açılış kapanış tarihleri ile turizm sezonu arasında tam bir paralellik var.
Uzaktan eğitime sevinenlerin en başında turizm sektörü geliyor. Çünkü büyük bir çoğunluk hâlâ uzun yazın keyfini yaşıyor…
Görünen o ki okulların tümüyle yüz yüze eğitime geçmesi yakın bir gelecekte mümkün değil.
Açılsa da devam zorunluluğu, velilerin tercihine bırakılacak. İşte tam da bu noktada, velilerin tercihi şu yönde: Büyük kentlerde eve kapanmaktansa sarı yazı sonuna kadar yaşamakta yarar. Üstelik çocuklar, yazlıklarda daha kontrol altında!..