Abbas Güçlü: Veliler anladı ki okula yardım etmezlerse, mağdur olan çocukları oluyor

Veliler sonunda şunu anladı ki eğer okula yardım etmezlerse, mağdur ve hasta olan bizzat çocukları oluyor. Bu yüzden de ellerinden geldiğince okulların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar ve bu düzen hep böyle geldi, böyle gitti!..

Daha önceki bakanlar gibi Ziya Hoca da şimdi yine “Bu konuda herhangi bir zorunluluk yok” açıklaması yapmasın ne olur! Daha itici, daha kırıcı oluyor!..

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Devlet asli görevini yerine getirmekte sıkıntı yaşıyorsa ve bunu alışkanlık haline getirdiyse elbette eleştirilmeli ama okullarımızı ve çocuklarımızın sağlığını da kendi haline bırakmamalıyız.

(…) Devlet, zorunlu ihtiyaçları nasıl olsa veliler karşılıyor rehavetine kapılıp, asli görevini asla unutmamalıdır!

Abbas Güçlü’nün yazısı