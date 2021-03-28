Abbas Güçlü: Veli, öğretmen olmak daha da içinden çıkılmaz hale geldi

Pandemi dönemi herkesi bir şekilde etkiledi. Hayatımızı zorlaştırdı. Daha ne kadar devam edecek o da belli değil…

Öğrenci, veli, öğretmen olmak, her zaman zordu. Şimdi daha da içinden çıkılmaz hale geldi.

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-Yurt dışında öğrenim görmek tam bir maceraya dönüştü!

-MEB, önce “Salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak” açıklaması yaptı. Yoğun tepki gelince, “Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Hibrit model, ihtiyaç halinde tamamlayıcı olacaktır” dedi. Dün de “Müfredatın yüzde 20’si uzaktan olacak” şeklinde farklı bir açılım getirerek, tartışmayı devam ettirdi…

-Yanlışta ısrarcı olmaya bayılıyoruz. Örneğin, ilkokula başlayan her öğrenciyi, üniversite önüne yığıyor ve adeta umut tacirliği yapıyoruz. Bu yüzden de çok azı mutlu olurken, büyük bir çoğunluğu enkaza dönüşüyor. Aynı durum liselere giriş için de geçerli!

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Abbas Güçlü’nün yazısı