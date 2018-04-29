Abbas Güçlü: Vakıf üniversitelerinin de yeni arayışa girmeleri gerekiyor, yoksa kilit vurabilirler

Hemen her yıl binlerce

yeni özel okul açılıyor. İçlerinde bir tane de olsa farklılık vaat eden ya da farkındalık yaratan var mı?

Ara ki bulasınız.

Hepsi birbirine benziyor.

Tamam, MEB okulları dökülüyor.

Hadi onlardan vazgeçtik, yıllık öğrenim ücretleri 100 bin lira sınırını aşan ya da

50 bin liranın üzerinde olanlar ne yapıyor?

Eskiden, sınavlara yarış atı yetiştiriyorlardı, artık onun da bir anlamı kalmadı. Çünkü üniversiteler bomboş.

Bırakın takviyeli bir eğitimi ve dershaneyi, elinizi kolunuzu sallayarak, birkaç ana fakülte dışında istediğiniz bölüme girmeniz mümkün.

Kaldı ki istediğiniz üniversitenin, istediğiniz bölümünden mezun olsanız bile iş garantisi yok.

Yani onca zahmet ve onca paradan sonra sizi bekleyen derin bir hayal kırıklığı söz konusu!

İşte bu süreçte YÖK ve MEB gibi kolej ve vakıf üniversitelerinin de yeni arayışlar içerisine girmeleri gerekiyor.

Veliler, öğrenciler, piyasa ne istiyor, çok iyi araştırmalılar. Yoksa çok yakında kapılarına kilit vurmak zorunda kalabilirler…

Abbas Güçlü’nün yazısı