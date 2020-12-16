Abbas Güçlü: Uzaktan öğretimin, yarardan çok zararı olmaya başladı

Öğrenciler de, öğretmenler de, veliler de bu gidişattan çok sıkıldı ve burunlarından soluyor.

Verilen uzaktan öğretimin, yarardan çok zararı olmaya başladı.

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Bunu şimdi değil de ne zaman göreceğiz?..

Elbette diğer tüm sektörler önemli, bazıları bazı dönemlerde daha da önemli. Önlemler alınırken, artık birinci öncelik okulların açılmasına yönelik olmalı.

Alternatif modeller aranmalı. Örneğin öğrenciler, hiç araca binmeden, haftada birkaç saatliğine de olsa, evinin en yakınındaki okula gidip gelmeli.

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Ve ne olur artık şu sınav odaklı eğitimden bu dönemde vazgeçelim, sistemi ona göre kuralım!..

Yoksa, günü kurtaralım derken ileride çok daha büyük üzüntüler yaşayabiliriz.

Abbas Güçlü’nün yazısı