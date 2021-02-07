Abbas Güçlü: Uzaktan eğitim, sınavlar ve atamalar yüzünden evlerde huzur kalmadı!

Milyonlarca çocuğumuz ve gencimiz LGS’den YKS’ye, KPSS’den TUS’a çok zor bir sınav sürecinden geçiyor. Moralleri dibe vurmuş durumda. Aileleri de onlarla birlikte perişan!

Çocuklar çocukluğunu, gençler gençliğini, ebeveynler de doyasıya bir huzuru yaşayamıyor.

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Evde öğrenci varsa huzur yok. Bunu artık çok iyi anladık. Ama eğer evde bir de sınava hazırlanan bir öğrenci ya da atama bekleyen veya iş arayan birileri varsa, yandınız demektir.

Eğitim sistemindeki tüm sıkıntılar öğrencilere, dolayısıyla aileye de yansıyor.

İşsizlik hemen her alanda tavan yapmış durumda. Çok uzun yıllardır atama bekleyen öğretmenler gibi, milyonlarca mühendis, İİBF’li, veteriner hekim, tekniker, sağlık personeli ve daha pek çok üniversite mezunu müjde bekliyor.

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Abbas Güçlü’nün yazısı