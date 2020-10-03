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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Üniversitelerde bazı bölümlere 15-20 öğrenci alınmasa eksiliği hissedilmez

İşsizler sıralamasının en tepesinde üniversite mezunları yer alıyor. Bu yüzden, kontenjanların boş kalmasına “Aman iyi oldu, yoksa onlar da işsizler kervanına katılacaktı” diyenler var!

Bazı mesleklerde, on binlerce, hatta yüz binlerce diplomalı işsiz var.

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Bu alanlara, 15-20 yıl hiç öğrenci alınmasa, yine de eksikliği hissedilmez.

Peki, o zaman neden hâlâ öğrenci alınıyor ve hâlâ neden benzer yeni fakültelerin açılmasına izin veriliyor?..

Evlatlarımız ve aileleri sınavla öğrenci alan öğretim kurumlarını kazanabilmek için maddi ve manevi her türlü zorluğa katlanıyor. Büyük bedeller ödüyor.

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Abbas Güçlü’nün yazısı

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