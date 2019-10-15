Abbas Güçlü: Üniversiteler ve liyakat

Üniversiteler toplumun lokomotifidir. Eğer orada bir sorun varsa, bu, kılcal damarlarımıza varıncaya kadar, her yere yansır.

Rektör ve dekan seçilirken liyakat esas alınmaz ve bilimsel kriterler göz ardı edilirse, alt kadrolardan daha fazlasını bekleyemezsiniz!..

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Üniversitelerde kalitenin dibe vurması biraz da bu yüzden!

Hukukçu Profesör Kemal Gözler’in araştırmasına göre 67 Hukuk dekanından 19’u hukukçu değilmiş! 4’ü ilahiyatçı, 3’ü maliyeci, 3’ü doktor, 1’er tanesi de veteriner hekim, işletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, siyaset bilimci, ziraatçı, kimyacı, Fransız dili ve edebiyat mezunuymuş!

Abbas Güçlü’nün yazısı