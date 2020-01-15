Abbas Güçlü: Üniversiteler özel olunca, değişen ne olacak, mezunlar nasıl iş bulacak?

AK Parti özel üniversitelere hep sıcak baktı ama bir türlü gerçekleştiremedi. Çünkü anayasa değişikliği gerekiyor.

Peki, istenseydi, daha önceki anayasa değişiklik paketlerinden birinin içine konulamaz mıydı?

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Kesinlikle konulur ve şu andaki vakıf üniversitelerinden pek çoğu özel üniversiteye dönüşmüş olurdu!

Belli ki siyasetin kafası da bu konuda çok net değil!

Çok sıkı kurallar getirilmeli ki yeni maceralar yaşanmasın! Ama, çok daha önemlisi, üniversiteler özel olunca, değişen ne olacak? Mezunlar nasıl iş bulacak?..

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Tıpkı Kanal İstanbul’da olduğu gibi, özel üniversite konusunda da cevabı aranan soru şu:

Üniversitelerin şu an için en önemli ihtiyacı bu mu?

Abbas Güçlü’nün yazısı



