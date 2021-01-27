Abbas Güçlü: Üniversiteler çok hem de çok büyük bir değişim geçirecek

Görünen o ki üniversiteler çok hem de çok büyük bir transformasyon yani değişim geçirecek. Çağa ayak uyduranlar ayakta kalacak, uyduramayanlar yok olup gidecek.

Hibrit eğitim öne çıkacak, kurslar sınavlara öğrenci hazırlamanın bir adım ötesine geçip meslek adamı yetiştirecek.

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Kampüs modeli ve yüksek maliyetlerin yerini üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yerinde eğitim modelleri alacak. Meslek adamlarını meslek okulları, bilim insanlarını da üniversiteler yetiştirecek! Yani öğrenme yöntemlerinde ve rollerde büyük değişiklikler olacak!..

Abbas Güçlü’nün yazısı