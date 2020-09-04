Abbas Güçlü: Üniversiteler bir an önce karar vermeli ki öğrenciler de ona göre hareket etsin

Görünen o ki güz döneminde üniversitelerin pek çoğunda uzaktan eğitim yapılacak!

Dünya üniversiteleri aylar öncesinde buna karar verdi! Bizimkilerin önemli bir bölümü de peyderpey uzaktan eğitim kararı alıyor. Ama bir de kararsızlar var ki hâlâ neyi bekliyorlar anlamak mümkün değil! Bir an önce karar vermeleri gerekiyor ki öğrenciler de ona göre hareket etsin!

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Ev mi tutacaklar, yurtta mı kalacaklar, nasıl bir ulaşım programı yapacaklar belli değil!

Hantallığı artık dillere destan olan bu üniversiteler için bu kararı almak o kadar zor mu? Peki, Yeni YÖK bu işe ne diyor?

Abbas Güçlü’nün yazısı