Abbas Güçlü: ‘Üniversite terk’ler yüzde 92 arttı

Fazla değil, 10 yıl öncesine kadar üniversite mezunu olmak çok önemli bir ayrıcalıktı. Şu an ise ne üniversitelerin ne de üniversite mezunlarının yüzüne bakan yok. Okuyamayan bin pişmansa, mezun olanlar on bin pişman! Yarıda bırakan ya da atılma durumuna gelen hemen herkesin farklı bir gerekçesi var. Ama sanki en önemlisi, yaptıkları maddi ve manevi fedakârlığın karşılığını alamamaları. İsterseniz gelin önce bu yöndeki tespitlere bir göz atalım, sonra da bu çıkmazdan nasıl kurutuluruz, ona cevap arayalım.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre geçen yıl Türkiye’de üniversite öğrenimini yarıda bırakanların sayısı yüzde 92 artışla 408 bini aştı. Nedenlerin başında ekonomik sıkıntılar geliyor. Türkiye’de üniversite öğrenimini bırakanların sayısında son beş yılda önemli bir artış kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği verilere göre, son 5 yılda 1 milyon 115 bin 530 öğrenci, kayıt yaptırdığı üniversitelerinden kaydını ya sildirdi ya da dondurdu. Öğrenciler istihdam olanağı azalan bölümleri terk ediyor.

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Abbas Güçlü’nün yazısı