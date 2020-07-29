Abbas Güçlü: Üniversite sınav sonuçları öylesine kötü ki kimse üzerine alınmadı!

Üniversite sınav sonuçları öylesine kötü ki kimse üzerine alınmadı!

İşin garibi ne hükümet ne de muhalefet kanadında da hiçbir şekilde soran sorgulayan yok!

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Sendikalar, veliler, dershaneler, yayınevleri, YÖK, ÖSYM, Rektörler ve en önemlisi de öğrenciler, “Kim, nerede yanlış yapıyor?” sorusunu hâlâ dile getirmiyor!

Elbette bu bir başarı sınavı değil, sıralama sınavı!

Fen liseleri için yapılıyor olsa amenna, peki diğer liselere hiç görmedikleri derslerden dayatılan sorulara ne demeli?..

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Öyle ya da böyle kesinlikle sorgulanmalı ama bu kimin umurunda ki!

Abbas Güçlü’nün yazısı