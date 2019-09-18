Abbas Güçlü: Üniversite önünde bekleyen 2.5 milyon aday var, yüz binlerce kontenjan boş

Sonunda anladık ki diplomayla mühendis, öğretmen, gazeteci ya da ekonomist olunmuyor! Hele hele, iş hiç bulunmuyormuş! Ama bunu anlamamız hem ülke olarak hem de kişi olarak hepimize çok pahalıya mal oldu… Üniversite önünde bekleyen 2.5 milyon aday varken, yüz binlerce kontenjanın boş kalması biraz da bu yüzden!..Eğitim sistemine yön verirken yapacağımız ilk iş, sınav ve test odaklı eğitim sisteminden vazgeçmek olmalıdır…

Abbas Güçlü’nün yazısı