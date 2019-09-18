Abbas Güçlü: Üniversite önünde bekleyen 2.5 milyon aday var, yüz binlerce kontenjan boş

Sonunda anladık ki diplomayla mühendis, öğretmen, gazeteci ya da ekonomist olunmuyor! Hele hele, iş hiç bulunmuyormuş! Ama bunu anlamamız hem ülke olarak hem de kişi olarak hepimize çok pahalıya mal oldu… Üniversite önünde bekleyen 2.5 milyon aday varken, yüz binlerce kontenjanın boş kalması biraz da bu yüzden!..Eğitim sistemine yön verirken yapacağımız ilk iş, sınav ve test odaklı eğitim sisteminden vazgeçmek olmalıdır…
SON HABERLER
G. Kore’de ‘ailesi yolsuzluğa bulaşan’ bakanı saç kazıtarak protesto ediyorlar
Güney Kore’de, muhalefet, ailesinin yolsuzluğa karıştığını söyledikleri yeni adalet bakanı Cho Kuk’u protesto etmek için saçlarını kazıtıyor. Kökeni Konfüçyüs öğretisine dayanan ‘saç kazıtarak protesto etme’ yöntemine başvuran son isim muhalefet lideri Hwang Kyo-ahn oldu.
Yan kafeyi şikayet etti diye tehdit edildi: Seni öldürsem ne kadar yatarım ki?
Adana’da işlettiği kafenin yanındaki mekanda uyuşturucu kullanıldığı gerekçesiyle savcılığa başvuran kadının kafesini zapt ettiler, yüzüne yanıcı madde döküp ölümle tehdit ettiler. İddiaya göre şikayet edilen mekan sahibi ölümle tehdit ederken “Seni öldürsem ne kadar yatarım ki?” dedi.
‘Palu ailesi’nin akıl sağlığına bakılacak
Kocaeli’de cinayet ve istismar iddialarını da içeren davada yargılanan Palu ailesinin üyelerinin akıl sağlığına bakılacak.
İddia: Polis, Mardinli ailelere ‘HDP’nin önüne gidip çocuğunuzu isteyin’ diyor
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir ailenin evine giden, Artuklu’da ise bir aileyi arayan polislerin, ailelerden PKK’ya katılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önüne gitmelerini istediği iddia edildi.
Eski HSYK genel sekreteri ‘FETÖ’ üyeliğinden 15 yıl ceza aldı
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) genel sekreteri Mehmet Kaya’ya ‘FETÖ’ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.