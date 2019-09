Abbas Güçlü: Üniversite ek yerleştirme sonuçlarında boş kalan 10 binlerce kontenjan israf

Üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı! On binlerce kontenjan yine boş kaldı! Bu, bir milli servet israfı ve öngörüsüzlük değil de nedir? Tek kayıt dahi alamayan, kontenjanın yarısını bile dolduramayan fakülte ve yüksekokulların açılışına kim izin verdi? Üniversite giriş sınavlarına bu yıl 2.5 milyon aday başvurdu. Yani aday çok, onlara hitap eden fakülte yok. Öyle olmasa, 120 bin kontenjan boş kalır mıydı? YÖK, önceki yıllarda, kontenjanını dolduramayan fakülte ve yüksekokulların kontenjanlarını azaltmış ve boş kontenjan kalmaması için elinden geleni yapmıştı. Ona rağmen hâlâ on binlerce kontenjan boş kalıyorsa, herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir. Çünkü ortada bir yanlış var ve sorumluları her kim ise ortaya çıkartılmalı ve gereği yerine getirilmelidir.

Abbas Güçlü’nün yazısı