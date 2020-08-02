Abbas Güçlü: Üniversite adaylarından yüzde kaçı hayalini kurduğu mesleğe kavuşacak?

YÖK, kaliteyi yükseltmek adına bazı yeni alanlara baraj getirdi, bazılarında da barajı yükseltti. Ama bu arada, korona nedeniyle, bu yıla özel olmak üzere lisans programlarına girmek için gerekli olan 180 barajını 170’e indirdi.

Barajın indirilmesiyle, 170 ile 180 puan aralığındaki 144 bin aday elenmekten kurtuldu. Baraj indirilmeseydi, baraj altı kalarak 4 yıllık fakülte seçemeyecek aday sayısı 303 bin değil, 447 bin olacaktı!..

Reklam

Şimdi can alıcı soru şu!

YÖK birkaç meslekte barajı yükselterek, yükseköğretimde kaliteyi koruyan, kalite çıtasını yükselten bir kurum mu oldu, yoksa diğer mesleklerin tamamında çıtayı aşağıya çeken, popülist tavır sergileyen bir kurum görünümü mü verdi?

(…)

Reklam

Şu an için herkes mutlu. Peki, bir ay sonra, üniversiteyi kazananlar açıklandığında, aynı mutluluk devam edecek mi?

Adayların yüzde kaçı en çok istediği 5 tercihinden birine girebilecek, yüzde kaçı hayalini kurduğu mesleğe kavuşacak?

Abbas Güçlü’nün yazısı