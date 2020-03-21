Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Umarız ÖSYM durumun farkındadır!

Koronavirüs nedeniyle bazen öylesine hızlı kararlar almak zorunda kalınıyor ki minik ayrıntılar gözden kaçabiliyor. Ama eğer bu ufak ayrıntılar, özellikle de üniversiteye girişte çok etkiliyse, bir kez daha gözden geçirilmesinde yarar var!..

Hafta sonu 3 milyon öğrencinin katılımıyla yapılması beklenen açık lise sınavları eylül ayına ertelendi!

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MEB, sınav takvimini üniversite adaylarının durumunu göz önünde bulundurarak yeniden yapmak zorunda!

Özellikle de lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınav süreçleri açısından eylül ayı çok geç bir tarih! AOBP’de ciddi sorunlar yaşanabilir.

Umarız, ÖSYM durumun farkındadır!

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Abbas Güçlü’nün yazısı

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Muhtelif sinir krizlerinin eşiğindeki toplum…

Pınar Fidan için sarf edilen ifadelerin ve soruşturma taleplerinin ‘ölçüsüz’ olduğunu düşünüyorum ve hâlihazırdaki üslubun ve tepki biçiminin, bu memlekette yalnızca ve yalnızca ‘müesses nizam’ tarafından pek ‘kullanışlı’ bulunacağı ve hatta bulunduğu kanısındayım.

‘Corona’ günlerinde esnaflık: 5 bin ekmek satan fırın 1300 satıyor; 90 kilo döner takan büfe 5 kiloyu bitiremiyor; taksici: Bittik

Meydanların, sokakların ıssızlaştığı Türkiye’de bazı iş yerleri devlet kararıyla kapandı. Bazıları iş olmadığı için üretime ara verdi veya kepenk indirdi. Çalışmaya devam edenler ise dertli. Fırındaki ekmek satışı, büfedeki döner satışı hatta manavdaki sebze-meyve satışı düştü; dolmuşa, minibüse binen de. İstanbul’da, Beşiktaş sokaklarını gezerek esnafa ne halde olduklarını sordum.

İstanbul’da tüm toplu ulaşım seferleri azaltılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe gidiş/geliş saatleri dışında tüm toplu ulaşım seferlerini azaltacak. Taksi ve minibüsleri dezenfekte etmek için 100 istasyon kurulacak. İBB ayrıca hasta nakli için, ‘corona’ya karşı özel donatılmış 35 ambulans hazırladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...