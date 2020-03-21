Abbas Güçlü: Umarız ÖSYM durumun farkındadır!

Koronavirüs nedeniyle bazen öylesine hızlı kararlar almak zorunda kalınıyor ki minik ayrıntılar gözden kaçabiliyor. Ama eğer bu ufak ayrıntılar, özellikle de üniversiteye girişte çok etkiliyse, bir kez daha gözden geçirilmesinde yarar var!..

Hafta sonu 3 milyon öğrencinin katılımıyla yapılması beklenen açık lise sınavları eylül ayına ertelendi!

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MEB, sınav takvimini üniversite adaylarının durumunu göz önünde bulundurarak yeniden yapmak zorunda!

Özellikle de lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınav süreçleri açısından eylül ayı çok geç bir tarih! AOBP’de ciddi sorunlar yaşanabilir.

Umarız, ÖSYM durumun farkındadır!

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Abbas Güçlü’nün yazısı