Abbas Güçlü: Ulusal TV’lerde derslerin tekrarı yayınlanabilir

Aşı süreci gibi teknik donanım süreci de uzayabilir bu yüzden derslerin gerekirse her yere erişebilirliği olan ulusal televizyon kanallarında ölü saatlerde tekrarı sağlanabilir…

Yapmış olmak için bir şeyler yapılmaz. Biz yaptık dayatması hiç hoş karşılanmaz.

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En iyisi biziz, bizden daha iyisi yok, bulduğunuzla yetinin söylemleri de çok gereksiz. Sonuçta, ortada sıkıntılı bir durum var ve bu süreci hep birlikte aşacağız.

Koronayla mücadelenin belki de çok daha fazlasını eğitim konusunda vermek zorundayız.

Abbas Güçlü’nün yazısı