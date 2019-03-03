Abbas Güçlü: Ülkemizde eğitimin tarifinin yeniden yapılması gerekiyor

Görünen o ki binlerce yıl sonra ülkemizde eğitimin tarifinin yeniden yapılması ve bunun çocuklarımıza en iyi şekilde anlatılması gerekiyor.

Sınav odaklı eğitim çocuklarımızı güzel sanatlara, spora, felsefeye, tarihe ne gerek var ki matematik yeter de artar noktasına getirdiyse, yuh olsun hepimize…

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Her meslek sahibinin kendi alanında yetkin olması elbette olmazsa olmazların en başında geliyor. Ama her üniversite mezununun entelektüel bir kültüre, estetik bir bakış açısına, tarihi bir derinliğe, sağlıklı bir fiziki yapıya sahip olması da bir o kadar önemli.

Özetin özeti: Eğitimin öncelikli amacı, sınavlarda yüksek puan ve diploma değil, insani değerler olmalıdır…

Abbas Güçlü’nün yazısı