Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Ülkemizde 3 milyon engelli çocuktan sadece yüzde 2’si eğitim alıyor

Bugün, Dünya Engelliler Günü. Ülkemizdeki sayıları 3 milyon ve sadece yüzde 2’si eğitim alıyor! Oysa özel gereksinimli çocukların kendi yaşantılarını özgürce sürdürebilmeleri açısından eğitim çok önemli!

Engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmesi, gündelik hayatta karşılaşabilecekleri sorunların çözülmesi, toplumumuzun tüm fertleriyle eşit hak ve özgürlüklere sahip olması ve toplumda aktif roller üstlenmeleri anayasal bir gereklilik! Bu konuda hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Gereğini yerine getirenleri alkışlıyor, ayrımcıları ise duyarlılığa davet ediyoruz…

Reklam

Abbas Güçlü’nün yazısı

SON HABERLER

Sektör temsilcileri: Katkı payı ve konaklama vergisi turizmi zora sokabilir

Türkiye yeni turizm stratejisi ve 2020 için belirlediği rekor tanıtım bütçesi ile cari açığın finansmanındaki en büyük kalem olan turizm gelirlerini artırmak için harekete geçti. Ancak hükümetin sektöre getirdiği iki yeni verginin istenen sonuca ulaşma konusunda sıkıntı yaratabiliceği öne sürüldü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...