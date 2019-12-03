Abbas Güçlü: Ülkemizde 3 milyon engelli çocuktan sadece yüzde 2’si eğitim alıyor

Bugün, Dünya Engelliler Günü. Ülkemizdeki sayıları 3 milyon ve sadece yüzde 2’si eğitim alıyor! Oysa özel gereksinimli çocukların kendi yaşantılarını özgürce sürdürebilmeleri açısından eğitim çok önemli!

Engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmesi, gündelik hayatta karşılaşabilecekleri sorunların çözülmesi, toplumumuzun tüm fertleriyle eşit hak ve özgürlüklere sahip olması ve toplumda aktif roller üstlenmeleri anayasal bir gereklilik! Bu konuda hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Gereğini yerine getirenleri alkışlıyor, ayrımcıları ise duyarlılığa davet ediyoruz…

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Abbas Güçlü’nün yazısı