Abbas Güçlü: TYT zor muydu?

YT’de sorular o kadar uzun metinliydi ki yüz binlerce aday zaman sorunu yaşadı. Kime sorsanız, önce zaman yetmedi diye söze başladı.

Peki, sorular zor muydu? Çok zor olmasa da yine de zorlayan sorular vardı diyen çoktu.

Her sınavda olduğu gibi dopingli adaylar mutlu, girmiş olmak için sınava girenler ise aradığını bulamamanın hüznünü yaşadı.

Hocaların yorumu ise soruların müfredata uygun, muhakemeye dayalı, tüm konuları kapsayıcı ve iyi hazırlananlar için çok da zor olmadığı yönünde…

2.5 milyon adayın yarıştığı TYT’de, buluşulan ortak noktada, soruların güçlük derecesi ya da çeldiriciler değil, metinlerin uzun oluşuydu. Neredeyse bir sayfaya varan sorular vardı diyen adaylar, ciddi anlamda zaman sorunu yaşadıklarını özellikle vurguladılar.

Bu durum bugünkü sınavlarda da yaşanır mı? Evet yaşanacaktır. Hatta bundan sonraki sınavlarda da.

Peki, kaç aday barajı aşar? 2 milyona yakını aşarsa hiç şaşırtıcı olmaz!.

Abbas Güçlü’nün yazısı

