Abbas Güçlü: Turizm ve seyahate yönelik kararların ne kadarı hayata geçti?

Turizm ve seyahate yönelik bir dizi kararlar alındı.

Peki, bunların ne kadarı hayata geçti? Geçenler varsa neden kamuoyuyla paylaşılmıyor, geçilmediyse daha ne bekleniyor?

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Örneğin yeni oda düzeni, seyahat düzeni, yemek düzeni, plaj düzeni, eğlence düzeni nasıl olacak? Sözle değil de bölge bölge görüntülü olarak paylaşılırsa, çok daha inandırıcı olacaktır. Otellere, tatil köylerine, pasaport verileceği söyleniyor, umarız araba muayenesine dönmez!.

Kontrole gidilirken, bulup, buluşturuluyor, sonrası Allah kerim. Kontroller hangi sıklıkta ve kimler tarafından yapılacak?

Uymayanlara yönelik, yaptırımlar ne olacak?.. Maç ortasında kuralların değiştirilmesi, en can sıkıcı durum, bu yüzden alınacak önlemler kalıcı olmalı. Yoksa yitirilen güveni kazanmak, en zor olanı!..

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Abbas Güçlü’nün yazısı