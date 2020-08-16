Abbas Güçlü: Turizm mekanları açıkken okulların uzaktan eğitime yönelmesi kafa karıştırıyor

Turizme yönelik tüm mekânlar açıkken, okulların uzaktan eğitime yönelmesi kafa karıştırmaya devam ediyor! Bu konudaki negatif algının değişmesi konusunda hiç çaba gösterilmemesi ise çok enteresan.

En azından, eğitimin turizm için feda edilmediği, başka kaygıların söz konusu olduğu, öğrencilerin hareketli, turistlerin ise sabit olduğu çok farklı şekillerde vurgulanabilir ve orta yol bulunmaya çalışılabilinirdi ama o bile yapılmıyor!

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Turizm sektörü ve tedarikçileri sevindireceğiz diye eğitim sektörü ve tedarikçilerini küstürmemek gerekir!..

Abbas Güçlü’nün yazısı