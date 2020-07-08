Abbas Güçlü: Turistler, önemli de öğrenci, öğretmen ve veliler önemsiz mi?

MEB, şu saatten sonra en azından samimi olmak zorunda.

“Bu kuralları, şu kadar okulumuzda yerine getirebiliriz ama şu kadarında getiremeyiz” diyebilmeli ve sorunları halının altına süpürmek yerine, herkesten yardım istemeli. Yoksa, derin hayal kırıklıkları yaşanabilir!

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Bu konuda da tıpkı turizm tesislerinde olduğu gibi sertifikalandırma yoluna gidilemez mi?

Turistler, önemli de öğrenci, öğretmen ve veliler önemsiz mi?

MEB’in, özellikle de Ziya Hoca’nın gözünde, öğrencilerin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. O zaman gereği yerine getirilmelidir!

Abbas Güçlü’nün yazısı