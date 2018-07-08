Abbas Güçlü: Tematik liselerin ortaokul bölümleri mutlaka yeniden açılmalı

Mevcut sistem devam edecekse, yeniden yapılanmaya ve yeni öğretim kurumlarına ihtiyaç var.

Tıpkı imam hatipler gibi, öğretmen liselerinin, yabancı liselerin, meslek liselerinin, spor ve sanat liseleri ile diğer tematik liselerin ortaokul bölümleri mutlaka yeniden açılmalı, istisnasız hepsine yabancı dil hazırlık sınıfı konulmalı ve sonrasında da bazı dersleri yabancı dille yapmaya devam edilmelidir.

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Fen ve Anadolu liseleri ile kolejlerdeki mevcut eğitim sistemi, kesintisiz 8 yıllık eğitimden sonra işlevini tümüyle kaybetti, fazlasıyla demode oldu!

Bu yüzden yeni modellere ihtiyaç var. Örneğin, dünyanın hiçbir yerinde, okula başlayan tüm öğrenciler tek tip eğitim ve tek tip sınavla, üniversite önüne yığılmaz.

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Her çocuğun ilgi ve yeteneği gibi ülkenin insan gücü ihtiyacı da farklıdır.

Doğru yönlendirme yapılmadığındaysa ne gençler mutlu olur ne de ülke!

Abbas Güçlü’nün yazısı