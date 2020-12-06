Abbas Güçlü: ‘Televizyon bülbülü’ diye bildiğimiz profesörlerin pek çoğunun uluslararası tek makalesi yok

‘Televizyon bülbülü’, ‘dünyaca ünlü’ diye bildiğimiz profesörlerimizden pek çoğunun uluslararası tek makalesinin olmadığını, profesörlük unvanının üniversite dışında kullanılmadığını biliyor muydunuz?..

Eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdi.

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Hürriyet’in haberine göre, çiftin kurduğu BioNTech’in hisseleri İngiltere’nin aşıya onay vermesinin ardından yaklaşık yüzde 10 arttı! Şirketin yıllık değer artışı ise yüzde 250’yi geçti.

Uğur Şahin, 5.1 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin 493’üncü kişisi oldu!..

Bilim, işte böyle bir şey! Televizyonlarda ahkâm keserek değil, laboratuvarlarda sabahlayarak üretilir, ürüne dönüşür, insanlığın kurtuluşu olur ve bunu başaranlara, mutluluğun her türlüsünü yaşatır!

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Abbas Güçlü’nün yazısı