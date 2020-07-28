Abbas Güçlü: Tavşan ile kaplumbağanın yarıştırılması ne kadar adil?

TYT Türkçe’de Türkiye ortalaması 40 soruda 14.5, Sosyal Bilimler’de 20 soruda 7.9, Temel Matematik’te de 40’ta 6.

En vahimi, Fen Bilimleri!

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Ortalama 20 soruda 3.2.

Hem de onca dershane, özel ders ve yardımcı ders kitabı dopingine rağmen!

MEB bu konuda ne düşünüyor?

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Sorular mı zordu yoksa eğitim mi vasattı?

Sorular zor ya da müfredata aykırı ise ya da okulda yazılı, sözlü sınavları yapıp, üniversiteye girişte test sınavının yapılıyor olması bir çelişki ise bunun önlemi yıllardır neden alınmıyor?.. Ya da sorular hem müfredata uygun hem de zor değilse, o zaman eğitim kalitesinin sorgulanması gerekmez mi?

Daha da önemlisi, tavşan ile kaplumbağanın yarıştırılması ne kadar adil?

Abbas Güçlü’nün yazısı