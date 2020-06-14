Abbas Güçlü: Tatil yörelerinde hareketlilik başladı ama zirve yapmış değil

Tatil yörelerinde hareketlilik başladı ama zirve yapmış değil. Bodrum merkeze bakıp da senaryolar yazmak yanıltıcı olur. İçerilere girdikçe, sessiz bekleyişin devam ettiği çok net görülüyor. Dönüm noktası, lise ve üniversiteye giriş sınavları olacak.

Biri gelecek hafta diğeri de bir sonraki hafta gerçekleşecek. Bu iki sınava 5 milyona aşkın aday girecek. Yani 5 milyon aile demek.

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Öğrenciler o kadar zor bir dönem geçirdiler ki, aileleri bir şekilde onları tatille ödüllendirecek. Kimi köydeki, kentteki akrabalarının yanına gidecek, çoğu da tatil beldelerine akın edecek. Haziran sonu, temmuz başında, yerli turistlerin katkısıyla, tam doluluk oranlarına ulaşılmasa da ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Kurban Bayramı’nda da zirveye ulaşılacak gibi görünüyor. Tabii eğer yeni dalgalar ve yeni kısıtlamalar gelmezse!..

Abbas Güçlü’nün yazısı